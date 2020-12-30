Son zamanlarda başkent Pekin ve ülkenin kuzey kesimlerinde koronavirüs görülmesi, bu ülkede de ikinci dalganın başlayabileceği düşüncelerine yol açtı. Ülkenin Şanghay’da koronavirüsle mücadele çalışmalarına liderlik eden enfeksiyon uzmanı Dr. Zhang Wenhong ise böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi. Wenhong, “Test kapasitemiz çok yüksek. Bu sebeple ülkemizde yeni bir dalga yaşanması neredeyse imkansız” dedi. Ekim ayında Qingdao şehrinde 13 kişide Covid-19 görülmüş, Çin birkaç gün içinde şehrin 11 milyonluk nüfusunun hemen hemen tamamını testten geçirmişti.
Çin iddialı: Yüksek test kapasitemizden dolayı ülkede yeni bir Covid-19 dalgası imkansız
30.12.2020 - 17:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin, daha sonra aldığı sert tedbirlerle salgını önlemeyi başardı. Avrupa, ABD ve dünyanın birçok yerinde salgında ikinci dalga yaşanırken Çin salgının dışında kaldı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : çin,Koronavirüs,
756480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756480.aspx
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