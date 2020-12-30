Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda başkent Pekin ve ülkenin kuzey kesimlerinde koronavirüs görülmesi, bu ülkede de ikinci dalganın başlayabileceği düşüncelerine yol açtı. Ülkenin Şanghay’da koronavirüsle mücadele çalışmalarına liderlik eden enfeksiyon uzmanı Dr. Zhang Wenhong ise böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi. Wenhong, “Test kapasitemiz çok yüksek. Bu sebeple ülkemizde yeni bir dalga yaşanması neredeyse imkansız” dedi. Ekim ayında Qingdao şehrinde 13 kişide Covid-19 görülmüş, Çin birkaç gün içinde şehrin 11 milyonluk nüfusunun hemen hemen tamamını testten geçirmişti.