Nüfusun yüzde 7,44’ünü aşılayarak dünyada kişi başına en yüksek oranı elde eden İsrail’de Sağlık Bakanı, 7 gün 24 saat aşı yapılması emrini vermiş, askeri hastaneler de bu iş için tahsis edilmişti. Ülke ocak ayında Covid-19’a bağışıklık kazananlar için “yeşil pasaport” çıkarmayı planlıyor. Bunlar, ülke dışından geldiklerinde ya da Covid’liyle temas ettiklerinde karantinaya alınmayacak. Bahreyn, yüzde 3,29’la dünyada ikinci, İngiltere de iki haftada 800 bin kişiye aşı yaparak yüzde 1,18’le üçüncü sırada. 2,1 milyon kişi ile dünyada en çok koronavirüs aşısı yapan ülke olan ABD ise nüfusa oranla yüzde 0,64 ile dördüncü sırada.
İsrail kişi başına aşılamada dünyada birinci! Daha şimdiden nüfusun yüzde 7’sini aşıladı
30.12.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail, koronavirüse karşı aşılamaya hızlı girdi. Ülke, 9 günde 8,7 milyonluk nüfusun 644.000’ine Pfizer/BioNTech aşısını yaptı.
Etiketler : koronavirüs,
756491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756491.aspx
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