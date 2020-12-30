Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nüfusun yüzde 7,44’ünü aşılayarak dünyada kişi başına en yüksek oranı elde eden İsrail’de Sağlık Bakanı, 7 gün 24 saat aşı yapılması emrini vermiş, askeri hastaneler de bu iş için tahsis edilmişti. Ülke ocak ayında Covid-19’a bağışıklık kazananlar için “yeşil pasaport” çıkarmayı planlıyor. Bunlar, ülke dışından geldiklerinde ya da Covid’liyle temas ettiklerinde karantinaya alınmayacak. Bahreyn, yüzde 3,29’la dünyada ikinci, İngiltere de iki haftada 800 bin kişiye aşı yaparak yüzde 1,18’le üçüncü sırada. 2,1 milyon kişi ile dünyada en çok koronavirüs aşısı yapan ülke olan ABD ise nüfusa oranla yüzde 0,64 ile dördüncü sırada.