ABD, İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği İHA saldırısıyla 2 Ocak 2019'da öldürdü. Kasım Süleymani, Suriye'deki insanlık dramının baş aktörlerinden biriydi. Şii hilali uğruna Halep başta olmak üzere Suriye'de birçok şehri yerle bir etti, binlerce sivil Suriyeli'nin kanına girdi, mülteci göçüne sebep oldu.
Saadet Partisi "Suriye kasabı"nı anacak!
30.12.2020 - 19:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de binlerce masumun katledilmesinde parmağı bulunan Kasım Süleymani için anma programı tertipledi. 2 Ocak'ta çevrimiçi gerçekleştirilerek etkinliğin başlığına "Direniş yolu şehidi" denildi. Etkinlikte Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in de konuşma yapacağı ilan edildi. Bitmez'in etkinlikte yer alması tepkiyle karşılandı.
Etiketler : süleymani,iran,abd,saadet partisi,
756502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756502.aspx
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