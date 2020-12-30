Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği İHA saldırısıyla 2 Ocak 2019'da öldürdü. Kasım Süleymani, Suriye'deki insanlık dramının baş aktörlerinden biriydi. Şii hilali uğruna Halep başta olmak üzere Suriye'de birçok şehri yerle bir etti, binlerce sivil Suriyeli'nin kanına girdi, mülteci göçüne sebep oldu.