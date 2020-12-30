Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 323 kişinin enfekte olduğu, 305 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 751'e, vakaların 99 bin 311'e, iyileşenlerin 66 bin 855'e yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 234 kişinin enfekte olduğu, 161 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 351'e, vakaların 92 bin 169'a, iyileşenlerin 89 bin 804'e çıktığı ifade edildi.