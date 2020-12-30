Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bağdat'ta Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yıllık konferansının ardından yaptığı basın açıklamasında Kazımi, "2020 yılının başarıları büyük ve gurur verici. Bunlar DAEŞ'in tamamen kökünün kazınması/ ortadan kaldırılması, örgütün tüm büyüme kapılarının kapatılması ve kötü niyetli girişimlerinin engellenmesidir. 2021 yılında güvenlik düzeyi daha iyi olacak."ifadelerini kullandı.

"Sıkıntıların henüz bitmediğine" işaret eden Kazımi, "Hala yapacak çok işimiz var. Hala kaçak silahlar, suç çeteleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşiret anlaşmazlıkları bulunuyor. Bunlarla yüzleşmek ve caydırmak için hepimizin dayanışma göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Emniyet teşkilatı yönetiminden, kişisel meseleleri bırakmalarını ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen hedeflere odaklanmalarını isteyen Kazımi, güvenlik konusundaki çalışmalarda gereken entegrasyonu sağlamak için istihbari çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.