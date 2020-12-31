Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümetinin sağlık alanında baş danışman yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, aşıdan sonra insanların hemen sokaklara dökülmemesi gerektiğini ifade etti. Van-Tam, iki doz aşı olunduktan sonra bile koronavirüs tedbirlerine sıkı şekilde uymaya devam edilmesi icap ettiğini söyledi. Aşıyla ilgili halen bilinmeyen pek çok nokta olduğunu belirten İngiliz uzman, aşı olanın hastalığı başkasına bulaştırıp bulaştırmayacağının da belli olmadığını dile getirdi. Van-Tam, aşının etkinliğinin ancak birkaç ay sonra belli olacağını açıkladı ve insanları sabırlı olmaya çağırdı.