Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Scilly adası ise ülkede 1. kademedeki tek bölge. Tüm ülke karantinadayken adanın 2.000 civarındaki sakini nispeten özgür bir hayat yaşıyor. Ada sakinleri, “bencil insanların” gelip adayı koronavirüs bakımından riske sokacağından endişe ediyor. Adadaki belediye meclisi, Twitter mesajında, ana karadakileri Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın çağrısına uyup yıl başını evlerinde geçirmelerini istedi. Eylül ayından beri tek bir Covid-19 vakası tespit etmediklerini belirten meclis üyesi Jonathan Smith, yeni yıl ya da kış tatilini fırsat bilip kimsenin adaya gelmemesi ve kuralları ihlal ederek toplantılar yapmaması çağrısında bulundu.