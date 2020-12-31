Sovyetler Birliği’ne bilgi sızdırdığı anlaşılınca İngiltere’de hain ilan edilerek hapse atılan Blake, terör örgütü IRA tarafından hapisten kaçırılmıştı. Blake, 50 yıldan fazla süredir Moskova’da yaşıyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Blake’in mezarına çelenk gönderdi. Putin, dün yayımladığı taziye mesajında, Blake’in dünyada barışı sağlamak adına paha biçilemez katkılar yaptığını ifade etmiş, “Bu efsane kişinin parlak geçmişi sonsuza dek kalbimizde yer edinecek” ifadesini kullanmıştı. 500’den fazla batılı ajanı ifşa ettiğini itiraf eden Blake’in hayatı "The Choice of Blake's Agent" filmine uyarlanırken, birçok yazar tarafından kitabı yazılmıştı.
Ünlü çifte ajan Blake, Moskova’da askeri törenle toprağa verildi
31.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz gizli servisine çalıştığı dönemde 20 yıl boyunca Sovyetler Birliği istihbaratına bilgi sağladığı ortaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde 98 yaşında ölen George Blake, Moskova’da büyük bir askeri merasimle toprağa verildi.
Etiketler : Ünlü çifte ajan Blake,Moskova,cenaze,
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