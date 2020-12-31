Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tik Tok ve onun önceki ismi Musical.ly’ye dava, tüm çocuklar adına açılacak. Kız, aynı zamanda bilgilerinin silinmesini de istiyor. 12 yaşındaki kızın avukatları, dünyada 2 milyar kere indirilen TikTok’un, çocukların bilgilerini kanunsuz bir şekilde işlediğini ve reklam geliri elde etmek için kullandığını ifade ettiler. Avukatları, kendisi ve ailesinin olumsuz etkilenmemesi ve resmi olarak dava açabilmesi için kızın isminin gizli tutulmasını talep ettiler. Hakim de talebi kabul etti. Tik Tok sözcüsü ise mahremiyet ve güvenliğin öncelikleri olduğunu savundu.