Tik Tok ve onun önceki ismi Musical.ly’ye dava, tüm çocuklar adına açılacak. Kız, aynı zamanda bilgilerinin silinmesini de istiyor. 12 yaşındaki kızın avukatları, dünyada 2 milyar kere indirilen TikTok’un, çocukların bilgilerini kanunsuz bir şekilde işlediğini ve reklam geliri elde etmek için kullandığını ifade ettiler. Avukatları, kendisi ve ailesinin olumsuz etkilenmemesi ve resmi olarak dava açabilmesi için kızın isminin gizli tutulmasını talep ettiler. Hakim de talebi kabul etti. Tik Tok sözcüsü ise mahremiyet ve güvenliğin öncelikleri olduğunu savundu.
Tik Tok’a “kişisel bilgileri kötüye kullandı” davası
31.12.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir kız, bilgilerin muhafazasına dair kanunları ihlal ve kişisel bilgilerini kötüye kullanma suçlamalarıyla sosyal medya devi Tik Tok’a dava açacak.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
756664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756664.aspx
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