İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.
İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Covid-19 aşısı oldu.
İsrail'de Covid-19 aşısı olan 428 kişi korona virüse yakalandı
31.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de korona aşısı olan 428 kişinin korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.
Etiketler : israil,covid,vaka,
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