Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’da 5.500.000 kilometrekarelik alanı kaplayan Amazon yağmur ormanları, dünyanın en büyük tropikal ormanıdır. Amazonlar, havayı temizleyerek “dünyanın akciğeri” olarak kabul edilir. Tarım arazileri açmak ve madencilik için sürekli baltalanan ormanlar insan eliyle göz göre göre yok ediliyor. Florida Üniversitesi coğrafya profesörü Robert Walker, ormanların geleceğiyle ilgili çok karamsar bir tablo çizdi. Walker’a göre iklim değişikliği sebebiyle yaşanacak uzun süreli kuraklıklar ve insanların yol açtığı tahribat sebebiyle 2064’te ormanın tamamen kuruyacağını, bölgenin çalılıklarla dolu çorak bir arazi haline geleceğini ifade etti. Walker, yerli halkın Amazon’u su kaynağı olarak kullanmasının da tahribatı iyice artıracağını söyledi.