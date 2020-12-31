Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir baba, çocuğuna biberonla süt içirmekte çok zorlanıyordu. Karısının sütü kolayca içirebildiğini göz önüne alan baba, eşinin yokluğunda pratik bir yola başvurdu. Tablette eşinin fotoğrafını açan baba, cihazı kafasına bağladı. Bebek, fotoğraftaki annesiyle oyalanırken baba da yavrusuna kolayca süt içirebilmenin keyfini yaşadı.