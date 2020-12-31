Çin’in Jiangxi eyaletinde bir baba, çocuğuna biberonla süt içirmekte çok zorlanıyordu. Karısının sütü kolayca içirebildiğini göz önüne alan baba, eşinin yokluğunda pratik bir yola başvurdu. Tablette eşinin fotoğrafını açan baba, cihazı kafasına bağladı. Bebek, fotoğraftaki annesiyle oyalanırken baba da yavrusuna kolayca süt içirebilmenin keyfini yaşadı.
Annelerin yeri başka! Bebeğe süt içirebilmek için annesinin fotoğrafını kullandı
31.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bebeğine sür içeremeyen baba, eşinin fotoğrafını bebeğe göstererek süt içmesini sağladı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : çin,
756673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756673.aspx
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