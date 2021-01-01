Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brexit’in İngiltere içinde de ayrılıklara yol açacağına dair tahminler yapılıyordu ama bu konuda beklenenden çok daha hızlı gelişme oldu. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, AB’ye yönelik olarak Twitter’da yayımladığı mesajda, “İskoçya geri gelecek Avrupa. Işıkları açık tutun” ifadesini kullandı. Sturgeon, İngiltere’nin AB’den ayrılması anlamına gelen Brexit’e şiddetli muhalefetiyle biliniyordu. İskoçya’da İngiltere’den ayrılmak için 2014’te yapılan referandumda yüzde 45’e yüzde 55 oyla “hayır” kararı çıkmıştı. Kamuoyu araştırmaları, Brexit sonrası ayrılıktan yana olanların çoğunlukta olduğunu gösteriyor. Ayrılık için ikinci bir referandum yapılmasından yana olan Sturgeon’un, partisi mayıs ayında yapılacak seçimlerde zafer kazanırsa yeni referandum için Başbakan Boris Johnson’a baskı yapacağı ifade ediliyor.