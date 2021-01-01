Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dhir, ölümü halinde 150.000 sterlin almak üzere hemen çocuk için hayat sigortası yaptırdı. Gopal, üvey kardeşi Harsukhbhai Kardani ile birlikte Şubat 2017’de evlatlık işlemlerinin tamamlanması için gittiği Rakjot şehrinde bıçaklı saldırıda öldü. Kardani de kardeşini korumaya çalışırken aldığı bıçak yaralarıyla hayatını kaybetti. Hindistan makamları tarafından açılan cinayet davasının en büyük şüphelileri, Hindistanlı bu çift. İngiltere Yüksek Mahkemesi ise Hindistan’a iade edilmeleri için yapılan talepleri, Hindistan’da adil yargılanmayacakları gerekçesiyle reddetti. Sigortadan para almak için evlatlıklarını öldürtmekle suçlanan bu kişiler şimdi serbestçe Londra’da dolaşıyor.