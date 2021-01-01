Danimarka İlaç Kurumu yöneticisi Thomas Senderovitz, “Bunu söylemek zorundayım. Korkarım İngilizler bu konuda çok hızlı hareket etti. Avrupa İlaç Kurumu aşıyı onaylar mı bilmiyorum. Ama şimdilik daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu görülüyor” dedi. ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi FDA da aşının onaylanmasının en erken seneye olabileceğini bildirdi.
Oxford aşısını dünyada bir tek İngiltere onayladı
01.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oxford Üniversitesi’nin koronavirüse karşı geliştirdiği AstraZeneca aşısı, kullanım için İngiltere sağlık makamlarından olay aldı. İngiltere, dünyada bu aşıya onay veren tek ülke. Avrupalı uzmanlar ise onay sürecinin hızlı geliştiği kanaatinde.
Etiketler : Oxford Üniversitesi,iğne,
756857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756857.aspx
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