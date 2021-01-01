Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka İlaç Kurumu yöneticisi Thomas Senderovitz, “Bunu söylemek zorundayım. Korkarım İngilizler bu konuda çok hızlı hareket etti. Avrupa İlaç Kurumu aşıyı onaylar mı bilmiyorum. Ama şimdilik daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu görülüyor” dedi. ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi FDA da aşının onaylanmasının en erken seneye olabileceğini bildirdi.