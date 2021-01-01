Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlama ihtimaline karşı St. Vincent adasında turuncu alarm ilan edildi. Bu, 24 saat içinde patlama olabileceğini gösteriyor. St. Vincent’taki La Soufriere volkanı son olarak 1979’da patlamıştı. 1902’deki patlamada ise 1.600 kişi ölmüştü. Martinique'teki Pelee yanardağında da sismik faaliyetlerden dolayı sarı alarm ilan edildi. Adalardaki 100.000 nüfusun tahliyesi istendi. Karayiplerin doğusunda aktif ve sönmüş pek çok volkan var. Volkan bilimcisi Erik Klemetti, Pelee ve La Soufriere yanardağlarının birbiriyle bağlantılı olmadığını, birindeki patlamanın diğerinde de patlama olacağı manasına gelmediğini söyledi.