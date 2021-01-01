Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California’nın Santa Ana bölgesinde yaşadığı belirlenen 27 yaşındaki erkek sürücü San Ysidro sınır kapısında olay yerinde hayatını kaybetti. Araba enkaz haline gelirken, çarptığı iki seyyar satıcı yaralandı. Tekerlekli sandalyedeki kadın (49) aldığı yaralardan ölürken 70 yaşındaki adam olayı hafif yaralarla atlattı. Sürücünün alkol ya da uyuşturucunun etkisinde mi bu eylemi gerçekleştirdiği belli değil. Araba Meksika tarafından gelip ABD tarafında durduğu için her iki ülke olayla ilgili soruşturma başlattı.