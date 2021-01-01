Suriye'de Halep'in doğusunda yer alan El Bab'da bomba yüklü kamyon infilak etti. Saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası araçta çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Suriye'de Halep'in doğusunda yer alan El Bab'da bomba yüklü kamyon infilak etti. Saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası araçta çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : suriye,el bab,patlama,