Suriye'de Halep'in doğusunda yer alan El Bab'da bomba yüklü kamyon infilak etti. Saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası araçta çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

 