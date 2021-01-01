Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da Brescia kentine bağlı Padenghe sul Garda kasabasında bir lüks otelde yapılan yılbaşı partisinde bazı katılımcılar parti görüntülerini sosyal medya platformu Instagram'da paylaştı. Hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, görüntülerde otel işletmesinin masalara "mevcut durum göz önüne alınarak sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmaması" uyarısı bıraktığı dikkat çekti.

Olayın ardından Valtenesi Karakolu komiseri Massimo Landi, tesisteki 126 kişinin en az 400 Euro para cezasına çarptırılacağını ve otel işletmesi hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu. Otel yöneticisi Ivan Favilli ise kendini, "Konuklarımız için akşama kadar uzun süren bir öğle yemeği düzenledik ancak bazıları birkaç bardaktan dolayı çok ileri gitti" diyerek kendisini savundu.

İtalya'da otellerde sadece özel odalarda kutlama yapılabiliyor. Bu kuralı ihlal etmelerinin yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen 126 otel misafirine 400 ila 1000 Euro arasında ceza kesilmesi öngörülüyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde Covid-19 kısıtlamaları hakkında 64 bin 855 kontrol yapıldığını, 1 bin 347 kişiye ceza kesildiğini ve 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.