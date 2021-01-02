Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu.
Hindistan'dan AstraZeneca'nın aşısına onay
02.01.2021 - 13:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,koronavirüs,
757066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757066.aspx
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