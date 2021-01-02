Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da yükselmeye devam eden koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları, ülkede salgının merkez üssü olan başkent Tokyo ile komşu eyaletleri Chiba, Kanagawa ve Saitama'nın yerel yönetimlerini harekete geçirdi. Tokyo Valisi Yuriko Koike ve diğer 3 eyaletin valileri merkezi hükümetten olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini istedi. Japonya'nın Korona Virüsle Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura ile bir araya gelen valiler, OHAL talebini Nishimura'ya iletti.

Hükümet gözden geçirecek

Toplantı sonrasında açıklama yapan Nishimura, Tokyo ve çevresindeki eyaletlerdeki durumun, OHAL kararını düşünmeye yetecek kadar ciddi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda hükümetin kararı detaylı şekilde değerlendireceğini kaydeden Nishimura, riskli eyaletlerin yönetimleriyle yakın iletişimi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Vakalarda endişe verici artış

Japonya'daki toplam Covid-19 vaka sayısı 242 bin 759'a ulaşırken, ülkede salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da günlük vaka sayıları perşembe günü ilk kez bin sınırını aşarak, bin 337 vaka ile rekor kırdı. Tokyo, 61 bin 774 vaka ile en riskli eyalet oldu. Başkentin ardından Saitama’da toplam vaka sayısı 14 bin 729 ulaşırken, OHAL talep eden eyaletlerden Chiba'da toplam vaka sayısı 11 bin 443'e yükseldi. Kanagawa'da ise 22 bin 114 kişi salgının başından bu yana Covid-19'a yakalandı.

OHAL ilan edilmişti

Japonya'da hükümet Covid-19 salgınının başlangıcında artan vakalar nedeniyle 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Dönemin Başbakanı Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, daha sonra 31 Mayıs'a dek uzatılmıştı. Vaka sayısında ciddi düşüş yaşanması halinde OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceği açıklanmıştı.

Kademeli olarak sona ermişti

14 Mayıs'ta yeni Covid-19 vakalarının sayısındaki düşüşü değerlendiren Japonya hükümeti, 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandırmış, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Buna rağmen, durumun iyiye ilerlemesi halinde söz konusu eyaletlerde de OHAL'in 31 Mayıs öncesinde bitebileceği yinelenmişti. 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da da yürürlükten kaldırılan karar, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde son bulmuştu.