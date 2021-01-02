Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor.
Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü
02.01.2021 - 15:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Etiketler : suriye,bomba,saldırı,
757098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757098.aspx
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