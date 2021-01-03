Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi sebebiyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı. Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından alınan karar, Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell tarafından duyuruldu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve teknik problemler sebebiyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiğini belirten Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Pentagon yaklaşık üç yıldır uçağın muharebe simülasyon testlerinin tamamlanmasını beklerken, Covid-19 salgını ve diğer teknik sebeplerin, söz konusu testleri geciktirdiği belirtildi. Buna göre Pentagon, F-35'lerin seri üretimi için ayrılan 398 milyar dolarlık bütçeyi beklemeye almış oldu. 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretim kararının akıbetine karar vermesi bekleniyor.

F-35'lerdeki çok sayıda problem, defalarca rapor hâline getirilmişti. ABD'li yetkili Maxwell'in "teknik sebepler" dediği sıkıntıların başında ise "hayalet uçak" olarak isimlendirilmesine rağmen, F-35'lerin radarlara yakalandığı ortaya çıkmıştı. ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi projeden çıkardığını açıklamıştı.