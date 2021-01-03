Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Salgına karşı önlemler devam ederken, ilaç ve teknoloji şirketlerinin aşı çalışmaları da devam ediyor. ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın yanı sıra Moderna’nın da geliştirdiği aşılar tek tek onay alırken, son olarak AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını onaylayan ülke Hindistan oldu. Dünya genelinde en fazla korona virüs vakasının görüldüğü Hindistan’dan ikinci korona virüs aşısına onay çıktı. Hindistan, Oxford-AstraZeneca’nın ardından Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli korona virüs aşısına acil kullanım onayı verdi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşının onaylanmasını “önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Hindistan, iki korona virüs aşısının onay almasının ardından 2021 yılı içerisinde 300 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.



Hindistan’da salgının başından bu yana 10 milyon 324 bin 631 korona virüs vakası görülürken, 149 bin 471 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.