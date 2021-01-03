Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Themba Cabeka (30) adındaki adam, 18 Haziran 2015’te Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinden British Airways hava yolu şirketinin uçağının iniş takımlarına gizlenmiş, 11 saat sonra Londra’da baygın halde bulunmuştu. Kimliği ilk kez açıklanan Cabeka, yaşadığı macerayı da ilk kez anlattı. Komadan 6 ay sonra çıktığını anlatan Cabeka, uyandığında kendisiyle birlikte Boeing 747-400 uçağına binen en yakın arkadaşı Carlito Vale’nin Londra’daki Heatrow havaalanına 10 kilometre kala Richmond şehrinde düşerek öldüğünü öğrendiğini ifade etti. Vale’nin cesedi Richmond’da bir apartmanın klimasının üzerinde bulunmuştu. Eksi 60 derece soğukta 9.000 kilometre yol katettiğini belirten Cabeka, “Babasız büyüdüm. 7 yaşından beri Johannesburg Havaalanı yakınlarında kamplarda kalıyordum. Gece havaalanının etrafındaki çitten atladık. Görünmemek için siyahlar giymiştik. Kalkışa hazır uçağın iniş takımlarına atladık. Uçak havalandığında yerde arabalar ve küçük küçük insanlar görüyordum. Bir süre sonra oksijensiz kalarak bayılmışım. Bayılmadan önce tek hatırladığım, arkadaşımın ‘Evet, başardık’ dediği oldu” diye konuştu. Nasıl hayatta kaldığına kendisinin de inanamadığını söyleyen Cabeka, İngiltere’den sığınma hakkı elde etti. Cabeka, olay sebebiyle ancak koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor. Doktorlar, vücut ısısının düşmesiyle beyin, kalp ve diğer hayati organların “bekleme moduna” geçtiğini ve fazla oksijene ihtiyaç duymadığını belirterek Cabeka’nın bundan dolayı hayatta kalabildiğini ifade ettiler. Dünyada şimdiye kadar uçakların iniş takımlarına gizlenerek 109 uçuş kaydedildi, bunlardan sadece 24’ü başarılı oldu.