Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Polis, maden ocağının yakınlarında bulunan dağa kaçırılan madencilere silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldığını ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Düzenlenen operasyonun ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hindistan Başbakanı Imran Khan, saldırıyı kınayarak, saldırganların bulunması talimatı verdi.
Pakistan’da madencilere saldırı: 11 ölü
03.01.2021 - 13:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da maden ocağında çalışanları kaçıran silahlı saldırganlar 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Polis, maden ocağının yakınlarında bulunan dağa kaçırılan madencilere silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldığını ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Düzenlenen operasyonun ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,madencilere saldırı,
757293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER