Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa’nın birçok ülkesinde insanlar, bakımevlerinde kalan hassas durumdaki yakınlarıyla aylardır doğrudan görüşemiyor. İtalya’nın Campania bölgesinde bakımevleri, bu konuda hasreti dindirecek bir düzenleme gerçekleştirdi. Şişme “sarılma odaları” tesis edilen bakımevlerinde, eldiven ve maske takan ziyaretçiler, plastik ekran arkasında sevdikleriyle buluştu. Ziyaretçiler, aralarında plastik olsa da yakınlarına temas etme ve onlarla kucaklaşma imkanı buldu. İtalya’da geçen sene mart ayında patlak veren Covid-19 salgınında en büyük zararı, ülkedeki yaşlı nüfus gördü.