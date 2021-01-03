38 yaşındaki işçi, bir anlaşmazlık sebebiyle iş makinesiyle fabrikadaki yeni arabalara çarpmaya başladı. 50 kadar sıfır arabaya çarpan işçi, ancak güvenlik görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla durdurulabildi. Fabrikada 50 milyon liralık hasar oluştu. İsmi açıklanmayan işçi tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çaldığı iş makinesiyle çarparak yepyeni 50 arabayı tahrip etti
03.01.2021 - 15:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya’nın Vitoria şehrinde Mercedes-Benz fabrikasının eski çalışanı, çaldığı iş makinesini 30 kilometre kullanarak fabrikaya geldi.
Etiketler : İspanya,
757317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757317.aspx
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