Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

38 yaşındaki işçi, bir anlaşmazlık sebebiyle iş makinesiyle fabrikadaki yeni arabalara çarpmaya başladı. 50 kadar sıfır arabaya çarpan işçi, ancak güvenlik görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla durdurulabildi. Fabrikada 50 milyon liralık hasar oluştu. İsmi açıklanmayan işçi tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.