Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Quebec şehrinde bir kadın, evinde otururken sarı bir kedinin penceresini tıklatarak adeta yardım istediğini gördü. Kadın, perişan halde görünen kedinin fotoğrafını çekerek Un Chat à la Fois hayvan barınağının yöneticisi Marie Simard’a gönderdi. Hemen devreye giren Marie, “Aslan ismini verdiğimiz kedi, bulduğumuzda soğuktan donmak üzereydi. Dişleri tamamen çürüktü. Vücudu pire ve kurtlarla doluydu, kanamalı yarası, şeker hastalığı ve cilt alerjisi vardı” dedi. Aslan’ın sokak kedisi olmadığını, dışarıda hiç yaşayamayacağını söyleyen Marie, “sorumsuz” sahibini çok aradıklarını ama bulamadıklarını ifade etti. Aslan, tedavi sonrası iyileşmesi için geçici olarak bir eve bırakıldı, ev sahibinin daimi olarak sahiplenmeye karar vermesiyle Aslan yeniden sıcak bir yuvaya kavuştu.