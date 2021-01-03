Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1540 test yapıldığını, 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan birinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakalarla temaslı olduğunu, 18 kişinin ise Ada'da yaşadığını belirtti.

Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden kişi sayısının 234 olduğunu ve yoğun bakımda 2 hastanın bulunduğunu kaydetti.

KKTC'de virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 1640'a yükseldi.

Rum kesiminde 529 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 529 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 12 bin 51 test yapıldığını, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 23 bin 974'e yükselirken, virüs nedeniyle 131 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde mutasyona uğramış virüs görüldü

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Rum kesiminde rastlandığını açıkladı.

İngiltere'den gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 19 kişiye Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından yapılan test sonucu 12 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi.