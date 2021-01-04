Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu’nun partisi Likud’un 23 Mart’ta yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacağı belirtildi.