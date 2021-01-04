Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu’nun partisi Likud’un 23 Mart’ta yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacağı belirtildi.
Netanyahu'nun gözü Filistinlilerin oyunda
04.01.2021 - 05:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kan kaybeden Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı.
Etiketler : netanyahu,israil,
757423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757423.aspx
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