Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim ayında Şanghay’da beklenmedik bir şekilde Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimine eleştirilerde bulunan ünlü alışveriş sitesi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, kayıplara karıştı. Mali sistemde reform yapılması gerektiğini ifade eden, devlet bankalarını da “yaşlı insanlar kulübü” olarak nitelendiren Ma, iki aydır medyada görülmüyor. Komunist Parti yönetimine saldırı olarak görülen açıklamalar Çin hükümetini kızdırdı ve Ma'nın işlerine yönelik olağanüstü baskılar başlatıldı. Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı kasım ayında durdurdu, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi de e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı. Soruşturma süresince Ma’nın ülkeden ayrılmaması istendi. Soruşturma dolayısıyla Alibaba hisselerinde 10 milyar dolar kayıp yaşanınca Ma ülkenin en zengin kişisi unvanını kaybetti. O, artık ülkede en zengin üçüncü kişi. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının ekim ayındaki finalinde de yer almamıştı. Sözcüsü, Ma'nın programa "takvim çatışması" sebebiyle katılmadığını açıklamıştı. Çin’de daha önce de yönetimi eleştirenler benzer akıbetlere maruz kaldı.