Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bell, “Koronavirüse karşı geliştirilen mevcut aşıların Kent şehrimizde görülen son derece bulaşıcı VUI-202012/01 türdeki virüslere karşı da etkili olacağını düşünüyorum. Afrika’daki 501.V2 türünde ise virüs, proteinin yapısında gerçekten önemli değişiklikler yapıyor. Bu da mevcut aşıların işe yaramayacağı anlamına gelir” dedi. Bell, Güney Afrika türü konusunda büyük soru işaretleri bulunduğunu söyledi. İngiltere’de yeni tür virüs ilk kez aralık ayında görülmüştü.