Bell, “Koronavirüse karşı geliştirilen mevcut aşıların Kent şehrimizde görülen son derece bulaşıcı VUI-202012/01 türdeki virüslere karşı da etkili olacağını düşünüyorum. Afrika’daki 501.V2 türünde ise virüs, proteinin yapısında gerçekten önemli değişiklikler yapıyor. Bu da mevcut aşıların işe yaramayacağı anlamına gelir” dedi. Bell, Güney Afrika türü konusunda büyük soru işaretleri bulunduğunu söyledi. İngiltere’de yeni tür virüs ilk kez aralık ayında görülmüştü.
Koronavirüsün Afrika’daki mutasyonu mevcut aşıları işe yaramaz hale getirebilir
04.01.2021 - 13:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oxford Üniversitesi’nin ünlü tıp profesörü Sir John Bell, koronavirüsün Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonunun İngiltere’de tespit edilenlerden çok daha endişe verici olduğunu söyledi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Oxford Üniversitesi,
757501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757501.aspx
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