Son olarak virüs, Anabel’in annesi Maria’ya bulaştı. Anabel ve Maria, Leicester Kraliyet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastane odasında yan yana solunum cihazına bağlanan anne ve kızı el ele poz verdi. Bu, son fotoğrafı oldu ve Maria, durumunun kötüleşmesi üzerine, fotoğrafın çekilmesinden 24 saat geçmeden, 1 Kasım’da öldü. Oksijen maskesini çıkararak annesine veda ettiğini açıklayan Anabel, “Tüm ailem oradayken ben Covid sebebiyle annemin cenazesine katılamadım. Cenaze törenini telefonla görüntülü takip ettim. Bu da kalbimde derin bir yara açtı” dedi. Anabel, başkaları da bu acıyı yaşamasın diye koronavirüs tedbirlerine harfiyen riayet edilmesini istedi.
Anne bu fotoğraf çekildikten 24 saat sonra öldü
04.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de 12 yaşındaki Isaac Sharma, geçen sene eylül ayında okulda Covid-19’a yakalandı ve hastalığı Leicester’daki evlerine taşıdı. Daha sonra annesi Anabel (49), babası Bharat (47), kardeşleri Jacob (22) ve Noah (10), Covid-19’a yakalandı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
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