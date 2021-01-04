Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağır seyrederek ve ölümlere yol açarak en çok yaşlıları etkileyen koronavirüs, gençleri de farklı bir şekilde vurdu. Mind kurumu tarafından İngiltere’de 16.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada, salgının gençlerin akıl sağlığını olumsuz etkilediği belirlendi. Mind CEO’su Paul Farmer, “Gençlerin 3’te 2’sinin akıl sağlığında bozulmalar görüldü. 2020’de çoğu gençte de ilk kez akıl sağlığı problemleri ortaya çıktı” dedi. Farmer, yalnızlık, izolasyon, evden çalışmanın zorluğu, “oturma odasının ofis olması” gibi sebeplerin yanı sıra koronavirüs dolayısıyla ekonomilerde yaşanan daralma ve işsizliğin de gençleri zihnen sıkıntıya soktuğunu söyledi. Milli İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de salgından önce (Haziran 2019-Mart 2020) her 10 kişiden birinde depresyon görülürken pandemi sırasında (Haziran 2020) her 5 kişiden birinde depresyon tespit edildi. Bu, iki kat artışa işaret ediyor. İntiharları önlemek için faaliyet yürüten Papyrus kurumu da İngiltere’de koronavirüste ikinci dalgada 35 yaş altında intiharı düşünen ve kurumla irtibata geçerek yardım isteyenlerin sayısında yüzde 27 artış olduğunu kaydetti.