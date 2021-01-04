Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu." ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.

Geminin ele geçirilmesi, Seul nedeniyle Güney Kore ile İran arasında zaten gergin olan ilişkilerin, ABD yaptırımları yüzünden İran fonlarının milyarlarca doları dondurduğu bir dönemde gerçekleşti.

İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası başkanı Hossein Tanhaei, Pazar günü Tahran Times'a İran'ın Seul'deki mal varlığının dondurulmasını müzakere edeceğini söyledi.

Tanhaei, Tahran'ın Güney Kore ile "Covid-19 aşısı da dahil olmak üzere çeşitli ürünler" ile "paramızı takas etme" seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.

Geçen ay Güney Koreli bir banka tarafından 8.5 milyar dolarlık varlığın bloke edildiği ve İran'ın sorunu çözmeye çalıştığı belirtilmişti. Küresel petrol ticareti için hayati önem taşıyan Hürmüz Körfezi'nden geçen gemilerin güvenliği, İran ile Batı ülkeleri arasında süregelen gerginliklerin ana konuları arasında yer aldı.