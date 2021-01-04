Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde Covid-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide Covid-19 tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti. Şimdiye dek Covid-19 kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Covid-19 vakası saptanmadı
04.01.2021 - 23:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tacikistan'da, Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.
Etiketler : korona,covid 19,tacikistan,
757591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757591.aspx
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