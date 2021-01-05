Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran müzakere için heyet beklerken Güney Kore Basra Körfezi'ne korsanlıkla mücadele birimi gönderdi.

İran Devrim Muhafızları Birliği (IRGC), Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerini ele geçirmesinin ardından gerginlik artıyor.

IRGC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “7.200 ton petrokimya taşıyan petrol tankeri 'Hankuk Chemi', denizcilik çevre yasalarının ihlali nedeniyle ele geçirildi ve ülkenin limanlarından birine götürüldü” denildi.

Açıklamada, tankerin mürettebatının Güney Kore, Vietnam, Endonezya ve Myanmar vatandaşlarından oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Busan merkezli DM Shipping Co. tarafından işletilen tanker Pazartesi günü İran'ın Bandar Abbas limanının açıklarında bulunuyordu. Suudi Arabistan'daki Jubail'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah limanına gidiyordu.



8,5 MİLYAR DOLAR İÇİN Mİ?

Seul’ün, ABD yaptırımları nedeniyle İran’a ait yaklaşık 8,5 milyar dolarlık fonları dondurduğu bir dönemde geminin ele geçirilmesi zaten gergin olan Güney Kore ile İran arasında ilişkilerin daha da artmasına yol açtı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tankerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hossein Tanhaei, tanker olayından bir gün önce Pazar günü Tahran Times'a yaptığı açıklamada İran’ın Seul'deki mal varlığının dondurulmasını müzakere edeceğini söylemişti.

Tanhaei, Tahran'ın Güney Kore ile "Covid-19 aşısı dahil olmak üzere çeşitli ürünler ile parayı takas etme " seçeneklerini değerlendirdiğini söylemişti.

Bir süre önce ILNA haber ajansına konuşan İranlı yetkililer, Güney Koreli bir banka tarafından 8.5 milyar dolarlık varlığın bloke edildiğini ve İran'ın sorunu çözmeye çalıştığını açıklamıştı.

İran dışişleri kaynaklarına göre İranlı yetkililer, bloke edilen paralar karşılığında tankerin serbest bırakılması için Güney Kore’den bir diplomatik heyetinin bu hafta içinde Tahran’a gelerek müzakere masasına oturmasını bekliyor.



GÜNEY KORE TİM GÖNDERDİ

Seul, Güney Kore bandıralı tankerin İran tarafından ele geçirilmesinin ardından Basra Körfezi'ne korsanlıkla mücadele birimi gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanlığı, normalde Aden Körfezi'nde bulunan korsanlıkla mücadele Cheonghae birimini helikopterlerle birlikte Güney Kore tankerinin İran tarafından ele geçirildiği Basra Körfezi'ne göndereceğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada , "Savunma bakanlığı, Cheonghae birimini, İran'ın ticari gemimize el koyma durumu hakkında bir rapor aldıktan kısa bir süre sonra Hürmüz Boğazı yakınlarındaki sulara sevk etti" dedi.

Güney Kore'nin 2018 savunma raporuna göre, 302 kişilik Cheonghae birimi 4.500 tonluk bir muhrip, Lynx denizaltı karşıtı helikopter ve üç sürat teknesi kullanıyor.

Cheonghae birimi 2009'dan bu yana Aden Körfezi'nde konuşlanmış, ancak 2019 ve 2020'de İran kıyılarındaki petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nda operasyonlar gerçekleştirdi.



HÜRMÜZ TEHLİKESİ

Küresel petrol ticareti için hayati önem taşıyan Hürmüz Körfezi'nden geçen gemilerin güvenliği, İran ile Batı ülkeleri arasında süregelen gerginliklerin ana konuları arasında yer alıyor.

Ağustos 2020'de Cebelitarık polisi, AB yaptırımlarını ihlal ederek Suriye'ye petrol kaçırdığından şüphelenilen İran’a ait 'Grace 1' tankerini alıkoymuş Eylül ayında da İran, denizcilik kurallarını ihlal etmekle suçlanan İngiliz bandıralı tanker 'Stena Impero'yu ele geçirmişti. Her iki gemi de gergin bir diplomatik durgunluğun ardından serbest bırakılmıştı.

2019'da ABD, İran'ı Umman Körfezi'nde birkaç tankeri bombalamakla suçlamış, Tahran, saldırılarla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanlamıştı.