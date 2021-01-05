Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara deniz ve hava sınırlarını karşılıklı açma kararını "memnuniyet verici ve olumlu haber" olarak değerlendirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 3,5 yıldır süren anlaşmazlığının KİK içindeki birliği baltaladığını belirten Stano, bu durumun Körfez dışına da yansımaları olduğunu söyledi.

Stano, sorunun Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki diyalogla çözümünü her zaman desteklediklerini belirterek KİK Zirvesi öncesinde sınırların açılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, AB olarak KİK ile ortaklığı daha da güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.