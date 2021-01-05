Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüse karşı aşılamalar birçok ülkede devam ederken farklı firmaların aşı çalışmaları da sürüyor. İtalya’daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Covid-19’u yok etmek için geliştirdikleri ReiThera adlı aşının faz-1 sonuçlarını paylaştı. Aşıyı yüz denek üzerinde denediklerini belirten enstitü yetkilileri, sonuçların başarılı olduğunu ve önemli bir yan etkinin görülmediğini söyledi. Spallanzi Enstitüsü Bilim Direktörü Giuseppe Ippolito “Aşı olanların yüzde 92,5'i antikor üretti. Aşılamanın ardından antikor seviyesi, dört hafta içinde en yüksek seviyeye ulaştı ve sonrasında sabit kaldı. Bu da tek dozda bağışıklık sağlama anlamına geliyor” dedi.

8 DERECE SICAKLIĞA KADAR DAYANIKLI

Ayrıca tek doz olarak kullanılması planlanan aşının, 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabildiği belirtildi. Aşının diğer fazlarda da başarılı sonuç vermesi hâlinde altı ay sonra kullanıma hazır olması bekleniyor. Ardından yılda 100 milyon doz üretilmesi hedefleniyor. Öte yandan İtalya’da aşılama kampanyasının başlamasından bu yana 191.011 kişiye Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen aşı vuruldu. Aşıların 166.364'ü sağlık çalışanlarına, 9.783'ü ise huzurevi sakinlerine uygulandı.