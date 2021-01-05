Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 489 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 680 bin 239’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 346 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 66 bin 282’ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 142’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 583 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 20 bin 489 yeni vaka
05.01.2021 - 23:48 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 489 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 680 bin 239’a ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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