Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde uzmanlardan oluşan uluslararası ekibin bu hafta Covid-19’un ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine gitmesi planlanıyordu. Fakat Çin’in, Covid-19’un kökenini araştıracak 10 kişilik ekibin ülkeye giriş iznine yönelik çalışmaları tamamlamadığı ortaya çıkmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e gitmek üzere dün sabah erken saatlerde yola çıkan uluslararası ekibin 2 üyesinin ülkeye alınmadığını açıkladı. DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Çin’in giriş izni vermediği bilim heyeti üyelerinden birinin ülkesine geri döndüğünü, diğerinin ise üçüncü bir ülkeye geçiş yapacağını bildirdi. Ryan, DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişinin önündeki engelin vize sorunu olduğunu söyledi.