Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Laboratuvar ortamında 5 dakikada sonuç veren test, dünyada bir ilk. Test şimdi insanlar üzerinde denenecek. Birkaç ay içinde kullanıma hazır olması beklenen cihaz, spor etkinlikleri ve festivaller gibi kalabalık organizasyonlar yapılabilmesine imkan sağlayacak. Teknolojinin, grip ve Ebola gibi virüslerle ileride kanser hastalıklarının erkenden teşhis edilmesinde kullanılacağı ifade edildi. Profesör Andrew Beggs, “Biz hastanelerde insanlardaki grip, koronavirüs ya da diğer solunum hastalıklarını ayırt etmekte zorluk çekeriz. Cihazımız, bu problemi çözüyor” dedi.