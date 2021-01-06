Laboratuvar ortamında 5 dakikada sonuç veren test, dünyada bir ilk. Test şimdi insanlar üzerinde denenecek. Birkaç ay içinde kullanıma hazır olması beklenen cihaz, spor etkinlikleri ve festivaller gibi kalabalık organizasyonlar yapılabilmesine imkan sağlayacak. Teknolojinin, grip ve Ebola gibi virüslerle ileride kanser hastalıklarının erkenden teşhis edilmesinde kullanılacağı ifade edildi. Profesör Andrew Beggs, “Biz hastanelerde insanlardaki grip, koronavirüs ya da diğer solunum hastalıklarını ayırt etmekte zorluk çekeriz. Cihazımız, bu problemi çözüyor” dedi.
5 dakikada sonuç veren Covid testi geliştirildi! Artık spor etkinlikleri ve festivaller yapılabilecek
06.01.2021 - 14:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’ndeki bilim adamları, mevcut testlerle aynı doğruluk payına sahip ama onlardan çok daha kısa sürede netice veren bir Covid-19 testi geliştirdi.
Etiketler : koronavirüs,test,
757988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757988.aspx
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