Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası olayın intihar olduğu belirlendi. Rapora göre olay şöyle gelişti: Alexander, 120 sterlin tutan ödeyerek taksiyle Londra’dan Berkshire’da Sonning köyüne geldi. Ayaklarına beton ağırlık bağlayan şahıs, nehre atladı. Annesi Susan, oğluna anneannesinden miras kaldığını, o parayla 2016-2019 yılları arasında Fas, İspanya, Portekiz ve Güney Afrika’ya seyahatler gerçekleştirdiğini ve oralarda uyuşturucuya alışarak bağımlı olduğunu söyledi. Alexander, annesine daha önce intihar için defalarca nehir kenarına geldiğini ama bir türlü aşağıya atlamaya cesaret edemediğini söylemiş. Adlı tıp görevlisi Alan Blake, “Alexander Stern’in genç yaşta akıl sağlığı ileri derecede bozuktu. Servet içinde yüzmesine rağmen mutlu değildi” ifadesini kullanarak olayın intihar olduğundan emin olduğunu belirtti.
Soruşturmada ortaya çıktı: İngiliz milyarderin oğlu ayağına beton bağlayıp nehre atlamış
06.01.2021 - 15:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin sayılı zenginlerinden Ronald Stern, 11 Ocak’ta kaybolmasından 3 gün sonra 36 yaşındaki oğlu Alexander Stern için kayıp başvurusunda bulundu. Alexander tüm aramalara rağmen bulunamazken, 4 Nisan’da Thames nehri kıyısında cesedi bulundu.
Etiketler : ingiltere,Alexander Stern,
757998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757998.aspx
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