Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası olayın intihar olduğu belirlendi. Rapora göre olay şöyle gelişti: Alexander, 120 sterlin tutan ödeyerek taksiyle Londra’dan Berkshire’da Sonning köyüne geldi. Ayaklarına beton ağırlık bağlayan şahıs, nehre atladı. Annesi Susan, oğluna anneannesinden miras kaldığını, o parayla 2016-2019 yılları arasında Fas, İspanya, Portekiz ve Güney Afrika’ya seyahatler gerçekleştirdiğini ve oralarda uyuşturucuya alışarak bağımlı olduğunu söyledi. Alexander, annesine daha önce intihar için defalarca nehir kenarına geldiğini ama bir türlü aşağıya atlamaya cesaret edemediğini söylemiş. Adlı tıp görevlisi Alan Blake, “Alexander Stern’in genç yaşta akıl sağlığı ileri derecede bozuktu. Servet içinde yüzmesine rağmen mutlu değildi” ifadesini kullanarak olayın intihar olduğundan emin olduğunu belirtti.