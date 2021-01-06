Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantina sebebiyle insanlar evden çıkamayınca onlara talep büsbütün arttı. İngiltere’de sanal marketler patlayan talebe yetişemeyince müşterilere sınırlama getirdi. Akıllı telefon uygulamalarından her an sadece belli limitte insan alışveriş yapabiliyor, diğerleri sıraya konuluyor. Bu sebeple uzun kuyruklar oluştu. Ocado alışveriş sitesi, bir müşterisine “Kuyrukta 14.222’nci sıradasınız” mesajını gönderdi. Üç çocuk annesi Lucy Margolis, sosyal medyada “Ocado’da binlerce kişilik sanal kuyruk var. Girmek için yarım saattir bekliyorum. Girinceye kadar ne satın alacağımı unutuyorum” ifadesiyle duruma tepki gösterdi. Sainsbury's ve Tesco uygulamalarında da benzer kuyruklar söz konusu.