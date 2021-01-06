Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili verileri güncelledi. Buna göre son bir haftada ülke genelindeki pozitif Covid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553’e yükseldi. Covid-19 nedeniyle son bir haftada 879 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 16 bin 317’ye çıktı. Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 528 bin 871 oldu.