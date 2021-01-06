Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili verileri güncelledi. Buna göre son bir haftada ülke genelindeki pozitif Covid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553’e yükseldi. Covid-19 nedeniyle son bir haftada 879 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 16 bin 317’ye çıktı. Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 528 bin 871 oldu.
Kanada'da Covid-19 vaka sayısı 624 bini geçti
06.01.2021 - 21:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada'da, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 53 bin 613 artarak 624 bin 553’e yükseldi.
Etiketler : kanada,korona,haberler,
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