Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 379 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 705 bin 618’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 379 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 66 bin 565’e yükseldiği aktarıldı.Ülke genelinde bin 163’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 602 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 25 bin 379 yeni vaka
06.01.2021 - 23:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 379 yeni vakanı tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 618’e ulaştı.
Etiketler : fransa,corona,
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