Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 379 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 705 bin 618’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 379 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 66 bin 565’e yükseldiği aktarıldı.Ülke genelinde bin 163’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 602 kişi hastanelerde tedavi görüyor.