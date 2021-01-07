Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre binasına zorla girmeye çalışması ve çıkan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

ABD Kongresinin "demokrasi ana noktası" olduğunu belirten Michel, "Washington'da bu gece yaşanan görüntülere şahitlik etmek şoke edici. ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Beyaz Saray önündeki mitingin ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, olaylarda çok sayıda polis ile bazı göstericiler yaralanmıştı.

Trump, taraftarlarından "evlerine dönmelerini" istemişti.