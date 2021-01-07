ABD Kongresinde Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası’nı basarak kargaşa çıkardı. Çıkan olaylardaki şiddet görüntüleri üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verisi sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Johnson: ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici
07.01.2021 - 01:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasına yönelik yaptığı açıklamada "utanç verici sahneler" ifadesinde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Boris Johnson,İngiltere,ABD,
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