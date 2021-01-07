Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öldürüldükten sonra toplu ya da tek başına gömülen bu savaş kurbanları, Bosna'daki savaşın yaralarının hâlâ kapanmamasının en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Binlerce aile, çeyrek asırdır en sevdiklerinin en azından birkaç kemiğine ulaşıp onları layıkıyla toprağa vermek için bekliyor. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen hâlâ bu kadar çok kayba ulaşılamaması, bu kişilerin gömüldükleri yerlere dair bilgilerin saklanmasına bağlanıyor. Kayıpların gömülü oldukları toplu mezarların tespit edilmesi çalışmaları her geçen gün daha da zorlaşırken bu mezarların nerede olduklarını açıklayacak kaynaklar da azalıyor.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, bütün bu problemlerin yanında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da 2020 yılındaki arama çalışmalarını yavaşlattığını kaydetti. Cesetlerine hâlâ ulaşılamayan savaş kurbanlarının, ülkenin herhangi bir yerindeki toplu mezarda olabileceğini kaydeden Fazlic “Cesetlerin nerede olduğunu bilenler susmayı tercih ediyor. Bosna Hersek’te hâlâ 7571 kişinin bedeni aranıyor. Bu, çok büyük bir sayı” dedi.